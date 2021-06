Japonsko od júla zavedie očkovacie pasy na cestovanie do zahraničia

Tokio 17. júna (TASR) - Japonsko vo štvrtok uviedlo, že od budúceho mesiaca pre svojich občanov sprístupní očkovacie pasy, s ktorými budú môcť cestovať do zahraničia. Informuje o tom agentúra AFP.



Rozhodnutie prichádza v čase, keď vlády krajín na celom svete experimentujú so spôsobmi obnovenia turizmu a obchodných ciest. "Pripravujeme sa na vydanie certifikátu o vakcinácii pre tých, ktorí ho potrebujú," spresnil hovorca japonskej vlády Kacunobu Kató. Certifikáty budú skôr v papierovej forme než digitálnej a miestne samosprávy ich budú vydávať od budúceho mesiaca, dodal.



V Japonsku sa očkovanie začalo pomerne pomalým tempom, v posledných týždňoch sa však proces zrýchlil. Proti koronavírusu je plne zaočkovaných doposiaľ len niečo vyše šesť percent obyvateľov krajiny.



Japonsko má hranice zatvorené takmer pre všetky príchody zo zahraničia, aj keď prísne opatrenia sa uvoľnia pre letné olympijské hry v Tokiu, ktoré sa začnú 23. júla.



Európska únia pracuje na digitálnom očkovacom pase na obdobie tohto leta, aby opäť mohla privítať turistov, pripomína AFP. Niektoré európske krajiny plánujú zaviesť certifikáty na národnej úrovni.



Verzia EÚ bude zahŕňať informácie, či bol jednotlivec zaočkovaný proti koronavírusu, alebo či prekonal ochorenie COVID-19, bol negatívne testovaný a následne sa zotavil. Minulý mesiac aj Spojené štáty uviedli, že tiež zvažujú osobitnú dokumentáciu pre zaočkovaných Američanov, ktorí chcú vycestovať do zahraničia. Táto myšlienka je však v niektorých oblastiach kontroverzná, keďže konzervatívne americké štáty ako Florida a Texas to odmietajú ako porušovanie základných ľudských práv, poznamenáva AFP.