Japonsko od marca zjednoduší vstup do krajiny a skráti izoláciu

Tokio 17. februára (TASR) - Japonsko od marca zmierni obmedzenia na hraniciach limitujúce počet ľudí, ktorí môžu pricestovať za jeden deň do tejto ázijskej krajiny. Ako oznámil vo štvrtok na tlačovej konferencii japonský premiér Fumio Kišida, vláda plánuje tiež skrátiť dĺžku karantény. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.



Od začiatku marca sa zvýši počet osôb, ktoré môžu denne vstúpiť na územie Japonska, zo súčasných 3500 na 5000. Toto opatrenie zavedené v rámci boja s pandémiou ochorenia COVID-19 kritizovali podniky i vzdelávacie inštitúcie. Tvrdili, že je xenofóbne a nie je založené na vedeckých faktoch.



Do Japonska sa tak bude môcť vrátiť zhruba 150.000 zahraničných študentov, ako aj ľudí cestujúcich za podnikaním; nevzťahuje sa to však na turistov. Imigračný úrad pre agentúru AFP uviedol, že na vstup do krajiny čaká so schválenými vízami od 4. januára vyše 400.000 ľudí vrátane 129.000 robotníkov.



Pre ľudí, ktorí do Japonska pricestujú, sa skráti povinná karanténa zo siedmich na tri dni. Kišida dodal, že izolácia nebude nutná v prípade cestujúcich, ktorí sú očkovaní i posilňujúcou dávkou a preukážu sa tiež negatívnym výsledkom testu na covid. Ešte do polovice januára bola nutná dvojtýždňová izolácia v hoteloch.



Japonsko uzavrelo svoje hranice pre ľudí, ktorí v krajine nežijú, už pred dvoma rokmi na začiatku pandémie. Vlani v novembri sa kontroly na hraniciach na krátky čas zmiernili, avšak o niekoľko týždňov neskôr ich vzhľadom na šírenie variantu omikron zaviedli znova.



Premiér zdôvodnil avizované zmiernenie opatrení poklesom počtu nakazených. Jeho vláda však čelí kritike za pomalé očkovanie treťou, posilňujúcou dávkou vakcíny. Dosiaľ ju dostalo len okolo 12 percent obyvateľov.