Japonsko odmieta mimoriadne nevhodný príspevok čínskeho diplomata
Čínsky generálny konzul v Osake Süe Ťien na sociálnych sieťach komentoval piatkové vystúpenie Takaičiovej pred japonským parlamentom.
Autor TASR
Japonsko 10. novembra (TASR) - Japonsko v pondelok oznámilo, že podalo Pekingu sťažnosť za „mimoriadne nevhodné“ výroky jedného z čínskych diplomatov. Vyhlásenie na adresu japonskej premiérky Sanae Takaičiovej odsúdili aj Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Čínsky generálny konzul v Osake Süe Ťien na sociálnych sieťach komentoval piatkové vystúpenie Takaičiovej pred japonským parlamentom. Premiérka uviedla, že hypotetický čínsky útok na demokraticky spravovaný Taiwan by mohol viesť k vojenským krokom Tokia na svoju obranu. Takaičiová to opísala ako „situáciu ohrozujúcu prežitie Japonska“ po stretnutí s taiwanským predstaviteľom na regionálnom summite v juhokórejskom Soule začiatkom novembra.
Generálny konzul zdieľal v sobotu na sociálnych sieťach článok denníka Asahi, v ktorom sa odvolával na Takaičiovej výroky spolu so svojím komentárom: „Nemáme inú možnosť, ako odseknúť ten špinavý krk, ktorý sa na nás vrhol bez zaváhania. Ste pripravení?“
Tajomník vládneho kabinetu Minoru Kihara v pondelok povedal, že hoci zámer Süeovho príspevku „nebol úplne jasný“, bol „nesmierne nevhodný“. Japonské ministerstvo zahraničných vecí a japonské veľvyslanectvo v Číne vyjadrili Pekingu ostrý protest a požadovali vymazanie príspevku, ozrejmil Kihara. Príspevok bol následne odstránený.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že Süeov príspevok reagoval na „nesprávne a nebezpečné“ výroky Takaičiovej o Taiwane. Zároveň vyzval Tokio, aby „sa vážne zamyslelo nad svojou historickou zodpovednosťou“.
Na otázku reportéra, či Japonsko vyhostí vyslanca, Kihara odpovedal, že Süe urobil „viacero nevhodných vyhlásení“ a že Japonsko opakovane žiadalo Peking, aby prijal primerané opatrenia. Americký veľvyslanec v Japonsku George Glass v pondelok zdieľal vymazaný príspevok na platforme X a uviedol, že Süe ohrozoval Takaičiovú a japonský ľud. „Opäť sa ukázala pravá tvár,“ povedal Glass.
