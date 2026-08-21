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Japonsko odmieta ruské raketové skúšky na Kurilských ostrovoch
Japonská tlačová agentúra Kjódó citovala vyhlásenie ruskej Tichomorskej flotily, podľa ktorého už uskutočnila raketový test, hoci nepresnila, kedy k nemu došlo.
Autor TASR
Tokio 21. augusta (TASR) - Japonsko v piatok vyjadrilo nesúhlas s oznámením Ruska o podnikaní raketových skúšok v blízkosti sporných Kurilských ostrovov, ktoré tento mesiac navštívil ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vyjadrili sme protest v reakcii na oznámenie o pláne podnikať raketové skúšky“ neďaleko Kurilských ostrovov, uviedol hovorca vlády v Tokiu pre AFP. Japonsko si časť ostrovov nárokuje a označuje ako Severné územia krajiny.
Japonská tlačová agentúra Kjódó citovala vyhlásenie ruskej Tichomorskej flotily, podľa ktorého už uskutočnila raketový test, hoci nepresnila, kedy k nemu došlo. Podľa flotily vykonala test jednotka vybavená raketovým systémom „Bastion“ typu zem-loď. Do skúšky sa podľa Kjódó zapojili aj krížnik Varjag, vlajková loď Tichomorskej flotily a jadrová ponorka Omsk. Test simuloval útok na nepriateľské plavidlá a podarilo sa pri ňom zasiahnuť všetky ciele na vzdialenosť najmenej 300 kilometrov, dodala flotila.
Putin 13. augusta po prvý raz navštívil ostrovy, ktoré Rusko spravuje od roku 1945, čo podnietilo Japonsko k predvolaniu ruského veľvyslanca. Moskva si v reakcii na to predvolala japonského veľvyslanca. Ruský prezident sa na miesto vybral po návšteve neďalekého ostrova Sachalin, kde námorníctvo krajiny podnikalo cvičenia.
„Vyjadrili sme protest v reakcii na oznámenie o pláne podnikať raketové skúšky“ neďaleko Kurilských ostrovov, uviedol hovorca vlády v Tokiu pre AFP. Japonsko si časť ostrovov nárokuje a označuje ako Severné územia krajiny.
Japonská tlačová agentúra Kjódó citovala vyhlásenie ruskej Tichomorskej flotily, podľa ktorého už uskutočnila raketový test, hoci nepresnila, kedy k nemu došlo. Podľa flotily vykonala test jednotka vybavená raketovým systémom „Bastion“ typu zem-loď. Do skúšky sa podľa Kjódó zapojili aj krížnik Varjag, vlajková loď Tichomorskej flotily a jadrová ponorka Omsk. Test simuloval útok na nepriateľské plavidlá a podarilo sa pri ňom zasiahnuť všetky ciele na vzdialenosť najmenej 300 kilometrov, dodala flotila.
Putin 13. augusta po prvý raz navštívil ostrovy, ktoré Rusko spravuje od roku 1945, čo podnietilo Japonsko k predvolaniu ruského veľvyslanca. Moskva si v reakcii na to predvolala japonského veľvyslanca. Ruský prezident sa na miesto vybral po návšteve neďalekého ostrova Sachalin, kde námorníctvo krajiny podnikalo cvičenia.