Japonsko odmietlo plán EÚ využiť zmrazené ruské aktíva pre Ukrajinu
Japonsko má právne výhrady a podľa viacerých predstaviteľov jeho postoj ovplyvňuje aj odpor USA.
Autor TASR
Tokio/Brusel 9. decembra (TASR) - Japonsko v pondelok odmietlo ponuku Európskej únie pridať sa k plánu na využitie zmrazených ruských aktív na financovanie pôžičky pre Ukrajinu. Tým podľa portálu Politico zmarilo nádeje Bruselu na získanie širšej globálnej podpory pre túto iniciatívu, informuje TASR.
Počas pondelkového stretnutia ministrov financií krajín G7 Tokio odmietlo žiadosť EÚ, aby sa inšpirovalo jej plánom poslať Ukrajine prostriedky z ruských štátnych aktív uložených v belgickom depozitári Euroclear.
Japonsko naznačilo, že zmrazené ruské aktíva v hodnote približne 30 miliárd dolárov (25,7 miliardy eur), ktoré drží na svojom území, nie je schopné použiť na poskytnutie pôžičky Kyjevu, uviedli pre Politico dvaja diplomati EÚ.
Európska komisia chce, aby členské štáty Únie dosiahli dohodu o využití desiatok miliárd eur zo zmrazených ruských aktív ešte pred summitom lídrov 18. decembra v Bruseli. Belgicko však návrh blokuje, keďže sa obáva, že by v prípade spätného vymáhania zo strany Ruska nieslo všetku finančnú zodpovednosť. Vláda premiéra Barta De Wevera preto žiada, aby sa do iniciatívy zapojili aj ďalšie krajiny mimo EÚ.
Spojené štáty aj Japonsko však odmietli účasť na mechanizme Únie, čo by podľa diplomatov znamenalo, že hlavná záťaž financovania Ukrajiny by ostala na európskych štátoch. USA navyše na stretnutí avizovali, že po vyčerpaní posledných tranží pôžičky G7 obmedzia svoju podporu Ukrajine, uviedol jeden zo zdrojov.
Ministri financií skupiny G7 v spoločnom vyhlásení uviedli, že budú pokračovať v hľadaní možností podpory Ukrajiny vrátane potenciálneho využitia plnej hodnoty ruských aktív – avšak len v súlade s právnymi rámcami jednotlivých krajín.
Japonsko má právne výhrady a podľa viacerých predstaviteľov jeho postoj ovplyvňuje aj odpor USA. Tokio nechce ísť proti pozícii svojho kľúčového spojenca, píše portál.
Americký prezident Donald Trump naznačil, že ruské aktíva by radšej využil ako nástroj na dotlačenie ruského prezidenta Vladimira Putina k mierovým rokovaniam. Washington navrhuje časť aktív vrátiť Moskve a zvyšok použiť na financovanie amerických investícií na Ukrajine.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však naďalej podporuje využitie aktív na pomoc Ukrajine. Opätovne to potvrdila aj na pondelkovom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, na ktorom boli prítomní aj britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz.
Spojené kráľovstvo a Kanada sú podľa diplomatov otvorené možnosti odovzdať ruské štátne aktíva Ukrajine, ak EÚ dosiahne dohodu v tejto otázke.
