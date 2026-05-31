Japonsko odmietlo tvrdenia o militarizme
Autor TASR
Singapur 31. mája (TASR) - Japonský minister obrany Šindžiro Koizumi odmietol v nedeľu obvinenia Číny z „nového militarizmu“ svojej krajiny a kritizoval Peking za rýchle budovanie vojenskej sily bez transparentnosti. Jeho vyjadrenia poukázali na prehlbujúce sa napätie medzi oboma krajinami. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Čína pokračuje vo zvyšovaní vojenských výdavkov na vysokej úrovni, povedal Koizumi na bezpečnostnej konferencii Dialóg Shangri-La v Singapure. „Zahraničná politika Číny a jej vojenské aktivity sú zdrojom vážnych obáv pre Japonsko i medzinárodné spoločenstvo,“ uviedol.
Odmietol zároveň tvrdenia, že Japonsko sa opätovne vydáva na cestu militarizmu. „Zamyslite sa nad tým. Existuje krajina, ktorá má obrovský arzenál jadrových zbraní a strategické bombardéry. Japonsko nemá takéto zbrane a predsa je mu prisudzujú nový militarizmus,“ povedal Koizumi.
„Od druhej svetovej vojny Japonsko dôsledne dodržiava medzinárodné právo vrátane Charty OSN a vynakladá úprimné úsilie o zachovanie a posilnenie slobodného a otvoreného medzinárodného poriadku,“ doplnil minister.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí tento mesiac vyzvalo krajiny ázijsko-tichomorského regiónu, aby boli ostražité a „spoločne odporovali nezodpovedným krokom neomilitarizmu Japonska“.
Vzťahy medzi Tokiom a Pekingom sa zhoršili na najhoršiu úroveň za celé roky po tom, ako japonská premiérka Sanae Takaičiová vlani v novembri vyhlásila, že Japonsko by mohlo vojensky reagovať na hypotetický čínsky útok na Taiwan.
Koizumi tiež povedal, že Japonsko je odhodlané zohrávať novú úlohu v spolupráci týkajúcej sa obranného vybavenia v ázijsko-tichomorskom priestore a chce významne posilniť odstrašujúce prostriedky v regióne.
V apríli Tokio predstavilo svoju najväčšiu zmenu predpisov pre vojenský vývoz za desaťročia, v rámci ktorej zrušilo obmedzenia na predaj zbraní do zahraničia a otvorilo cestu pre export vojenských lodí, rakiet a inej výzbroje.
