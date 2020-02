Odsúdili muža, ktorý na školskú lavicu japonského princa položil nože

Tokio 14. februára (TASR) - Japonca, ktorý položil princovi Hisahitovi - potenciálnemu dedičovi cisárskeho trónu - na školskú lavicu dva nože, odsúdili v piatok na trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov so štvorročnou podmienkou. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu okresného súdu v Tokiu.



Kaora Hasegawu zatkli vlani v apríli pre podozrenie z nepovoleného vstupu do priestorov strednej školy v tokijskej štvrti Očanomizu, ktorú 13-ročný princ navštevuje.



Muža tiež obvinili z porušenia japonského zákona o strelných zbraniach.



K incidentu došlo koncom apríla - v čase, keď sa Japonsko už pripravovalo na oficiálnu abdikáciu cisára Akihita. Keď Akihita na japonskom chryzantémovom tróne vystriedal jeho syn Naruhito, Hisahito sa stal druhým v nástupníckej línii. Hisahito je Naruhitov synovec.



Hasegawov pohyb v priestoroch strednej školy zachytili bezpečnostné kamery. Na záberoch z nich bolo vidno, ako muž prezlečený za údržbára vošiel do učebne a položil na princovu lavicu dva nože.



Podľa predsedajúceho sudcu, ktorého citovala verejnoprávna televízia NHK, Hasegawa "spáchal príslušný trestný čin zo sebeckých dôvodov, aby upútal pozornosť".



Japonská cisárska rodina je vo všeobecnosti obľúbená, ale v minulosti už bola cieľom útokov.