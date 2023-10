Japonsko odsúdilo individuálnu návštevu svojho poslanca v Rusku

Tokio 3. októbra (TASR) - Japonsko v utorok odsúdilo nečakanú návštevu poslanca parlamentu Munea Suzukiho v Moskve, kde sa stretol s námestníkom ruského ministra zahraničných vecí Andrejom Rudenkom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Prvá známa návšteva japonského zákonodarcu od minuloročnej invázie Ruska na Ukrajinu sa uskutočnila po tom, ako sa Japonsko pridalo k západným spojencom a uvalilo na Moskvu sankcie.



"Suzuki vládu o návšteve Ruska neinformoval ani pred ňou, ani po nej. Vydávame varovanie o zrušení ciest do Ruska bez ohľadu na ich účel. Vyzývame všetkých občanov, aby sa zdržali ciest do Ruska," uviedol hovorca japonskej vlády.



"Ruská strana zaznamenala významný prínos japonského poslanca k rozvoju bilaterálnych vzťahov," uvádza sa v utorkovom vyhlásení ruského ministerstva zahraničných vecí.



"S poľutovaním konštatujeme, že dedičstvo spolupráce dvoch krajín, ktoré sa hromadilo celé desaťročia, je zámerne ničené politikou sankcií, ktorú Tokio uplatňuje, aby sa zapáčilo Spojeným štátom a protiruskému kurzu 'kolektívneho Západu'," dodala ruská diplomacia.



Suzuki z opozičnej stredopravicovej Japonskej inovačnej strany (JIP) je dlhoročným zástancom úzkych vzťahov medzi Japonskom a Ruskom. Výrazne sa podieľal na programoch ministerstva zahraničných vecí zameraných na riešenie územných sporov s Ruskom po druhej svetovej vojne.



Člen hornej komory parlamentu odcestoval v nedeľu do Moskvy "na inšpekčnú cestu", uviedol jeho tajomník. Suzuki "je na návšteve z hľadiska národného záujmu na základe vlastného presvedčenia", dodal.



Suzukiho strana sa s poslancom stretne po jeho návrate, uviedol predstaviteľ JIP. Naznačil, že poslanec mohol porušiť stranícky predpis, keď pred odchodom nepredložil cestovné plány.



Generálny tajomník vládnucej Liberálno-demokratickej strany (LDP) Tošimicu Motedži uviedol, že Suzukiho návšteva "nie je žiaduca". Suzuki bol začiatkom roku 2000 nútený opustiť LDP pre škandály s úplatkárstvom a financovaním politiky.