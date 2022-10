Japonsko opäť privíta turistov

Tokio 11. októbra (TASR) - Japonsko v utorok po dva a pol roku prísnych obmedzení súvisiacich s covidovou pandémiou opäť otvorilo svoje brány pre turistov.



Miestne úrady dúfajú, že prílev cestujúcich, ktorých láka slabý jen, podporí ekonomiku, informuje tlačová agentúra AFP.



Japonsko na začiatku pandémie uzavrelo svoje hranice a v istom okamihu dokonca zakázalo zahraničným obyvateľom návrat, pričom len nedávno začalo hranice opatrne znovu otvárať.



Krajina v júni začala povoľovať návštevy turistov v skupinách so sprievodcom - táto požiadavka bola ďalej zmiernená tak, aby zahŕňala aj prehliadky s vlastným sprievodcom.



Od utorka sa obnovuje bezvízový vstup pre cestujúcich zo 68 krajín a území. Japonsko tiež ruší obmedzenie počtu príchodov a ukončuje povinnosť organizovať zájazdy.



Niektoré pravidlá však zostávajú v platnosti - turisti musia napríklad predložiť doklad o očkovaní alebo negatívny test na koronavírus, ktorý sa vykonal tri dni pred odletom.



Japonská vláda bola pred pandémiou na dobrej ceste dosiahnuť cieľ 40 miliónov návštevníkov do roku 2020, keď sa v Tokiu mali konať letné olympijské hry. V roku 2019 navštívilo Japonsko rekordných 31,9 milióna zahraničných návštevníkov, ale v roku 2021 ich počet klesol len na 250.000.



Japonsko stále dodržiava mnohé zdravotné opatrenia, vďaka ktorým sa podarilo udržať počet úmrtí na covid na približne 45.500, čo je menej než v mnohých iných rozvinutých krajinách.



Rúška sú všadeprítomné, a hoci to zatiaľ nie je zákonom nariadené, japonský parlament sa chystá prijať legislatívu, ktorá umožní hotelom odoprieť služby zákazníkom, ktorí odmietnu nosiť rúško alebo dodržiavať iné zdravotné pravidlá.