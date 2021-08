Japonsko opäť zaznamenalo rekordný prírastok počtu infikovaných

Tokio 13. augusta (TASR) - Japonské úrady zaznamenali v piatok vyše 20.000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je vôbec najvyšší počet od začiatku pandémie. Informovala o tom na svojom webe miestna televízia NHK.



Metropola Tokio evidovala viac ako 5700 nových infekcií, čo je takisto rekordný denný počet nakazených v hlavnom meste. Počet nových prípadov v Tokiu už druhýkrát prekročil hranicu 5000 infekcií.



Tokio, kde sa pred niekoľkými dňami skončili letné olympijské hry, hlási aj rekordný počet pacientov s vážnym priebehom choroby COVID-19, a to 227. Viac ako polovica tokijských nemocničných lôžok určených pre takýchto pacientov je obsadená.



Guvernérka Tokia Juriko Koikeová vyzvala obyvateľov, aby necestovali do iných prefektúr a zdržiavali sa čo najviac doma.



"Momentálne čelíme najväčšej kríze od začiatku pandémie, ktorá predstavuje katastrofu. Chceme všetkých požiadať, aby sa správali tak, aby chránili svoje životy," dodala.



Nové prípady pribúdajú aj v prefektúrach Osaka a Okinava, v ktorých je do konca augusta v platnosti núdzový stav. Prísne protipandemické opatrenia platia aj v ďalších 13 prefektúrach.