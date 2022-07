NEBEZPEČNÉ OPICE: V meste Jamaguči zranili 42 ľudí

Tokio 25. júla (TASR) - Miestne úrady v japonskom meste Jamaguči v pondelok oznámili, že proti opiciam, ktoré v poslednom čase zranili už 42 ľudí, začnú používať uspávacie projektily. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Japonské makaky žijú vo voľnej prírode na rozsiahlom území krajiny. Roľníkom často ničia úrodu a občas sa odvážia vstúpiť aj do príbytkov. V meste Jamaguči na juhozápade ostrova Honšú však od začiatku júla prudko vzrástol počet ich útokov priamo na ľudí. Opice bolestivo poškriabali alebo pohrýzli nielen deti, ale aj dospelých.



Proti opiciam nastražili mestskí zamestnanci niekoľko pascí. Hneď po prvom útoku 8. júla posilnila hliadky aj polícia, žiadnu útočiacu opicu však nechytili.



"Mesto Jamaguči je obklopené horami a nie je tu zriedkavé vidieť opice," povedal pracovník mestskej správy, ktorý odmietol uviesť svoje meno. "Ale je zriedkavé vidieť toľko útokov v krátkom časovom období. Spočiatku boli napadnuté len deti a ženy. Nedávno sa ich obeťami stali aj starší ľudia a dospelí muži," cituje agentúra AFP úradníka.



Opice sa do žiadnej z nastražených pascí nechytili, úrady sa preto rozhodli používať uspávacie projektily. Nie je však jasné, čí útočí viacero opíc alebo iba jeden agresívny jedinec. Votrelci sa v niektorých prípadoch dostali aj do bytov cez sieťky proti hmyzu na dverách alebo na oknách.



Situáciu v Jamaguči sledujú aj celoštátne médiá. "Počul som plač na prízemí. Utekal som tam a videl som opicu, ako sa nakláňa nad naše dieťa," posťažoval sa v denníku Mainiči šimbun jeden z obyvateľov mesta.