Japonsko ostro odsúdilo odpálenie balistickej rakety Severnou Kóreou

Tokio 4. októbra (TASR) - Japonsko v utorok ostro odsúdilo vystrelenie severokórejskej balistickej rakety, ktorá zrejme preletela ponad jeho územie. Vyhlásil to japonský premiér Fumio Kišida. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Predpokladá sa, že ponad našu krajinu preletela balistická strela a spadla do Tichého oceánu. Toto je po nedávnom opakovanom odpaľovaní balistických striel aktom násilia. Ostro to odsudzujeme," povedal Kišida reportérom v Tokiu.



Japonská vláda dodala, že odpálenie rakety, ktoré aktivovalo celonárodný systém varovania J-Alert, si v krajine nevyžiadalo žiadne škody ani zranenia.



Severná Kórea odpálila v utorok už piatu balistickú raketu za uplynulý týždeň. "Zdá sa, že Severná Kórea vystrelila raketu. Prosím, evakuujte sa do budov alebo do podzemia," uviedla v utorok japonská vláda vo výzve vydanej o 7:29 h miestneho času (0:29 h SELČ). Japonská verejnoprávna televízia NHK, ktorá výzvu odvysielala, následne spresnila, že poplach sa vzťahoval na sever a severovýchod krajiny.



Približne o pol hodinu neskôr uviedol úrad japonského premiéra na sociálnej sieti Twitter, že "strela, ktorá sa javila ako severokórejská balistická raketa, zrejme preletela ponad Japonsko".



Japonská pobrežná stráž vzápätí informovala, že raketa už pravdepodobne dopadla do mora a vydala varovanie pre plavidlá.



O vystrelení nešpecifikovanej balistickej rakety Severnou Kóreou smerom na východ informovala v utorok aj juhokórejská armáda, pripomína AFP. Tamojší prezident Jun Sok-jol podľa agentúry Jonhap v súvislosti s odpálením balistickej strely pohrozil "rezolútnou" reakciou. Zároveň spresnil, že "raketa preletela približne 4000 kilometrov".



KĽDR tak odpálila už piatu raketu za uplynulých niekoľko dní. K prvému odstrelu došlo pred štvrtkovou návštevou americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej v Južnej Kórei, k druhému niekoľko hodín po jej odchode z krajiny.



Južná Kórea, Japonsko a USA následne v piatok zorganizovali trojstranné protiponorkové cvičenia vo Východnom mori. Cvičenie sa uskutočnilo po tom, čo juhokórejskí predstavitelia počas uplynulého víkendu upozornili, že Pchjongjang by sa mohol pripravovať na odpálenie balistickej rakety z ponorky.