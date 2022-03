Japonsko oznámilo ďalšie sankcie voči Rusku a Bielorusku

Tokio 8. marca (TASR) - Japonská vláda oznámila ďalšie sankcie voči Rusku a Bielorusku v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. V utorok o tom informovala agentúra DPA.



Tokio sa rozhodlo zakázať vývoz rafinačných zariadení do Ruska a vývoz tovaru dvojakého použitia do Bieloruska, uviedol hovorca vlády Hirokazu Macuno počas tlačovej konferencie.



"Naša krajina bude pokračovať v spolupráci so skupinou G7 a medzinárodným spoločenstvom na zlepšení situácie," dodal Macuno.



Japonsko okrem toho pridalo na čierny zoznam ďalších 32 Rusov a Bielorusov a ďalších 12 subjektov. Budú im zmrazené ich aktíva v krajine, spresnila japonská tlačová agentúra Kjódó.



Vláda v Tokiu ešte minulý týždeň uviedla, že bude tiež pozorne sledovať nielen zahraničnopolitické kroky Ruska, ale aj Číny, ktorá má s Moskvou úzke väzby.