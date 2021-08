Japonsko oznámilo, že sa stále snaží evakuovať ľudí z Kábulu

Tokio 27. augusta (TASR) - Japonsko v piatok oznámilo, že sa ďalej snaží evakuovať z afganskej metropoly Kábul svojich občanov a miestnych obyvateľov, ktorí pracovali pre japonské veľvyslanectvo a rozvojové agentúry, a to aj napriek dvom krvavým samovražedným bombovým útokom na kábulské letisko zo štvrtka. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Hovorca vlády Kacunobu Kató povedal v piatok novinárom, že Japonsko je znepokojené a pozorne sleduje vývoj v Afganistane i na letisku.



"Situácia je premenlivá a nepredvídateľná, ale plánujeme pokračovať v našej snahe dokončiť bezpečnú evakuáciu japonských občanov a miestnych spolupracovníkov," dodal Kató.



Na evakuáciu zrejme zostáva málo času. Minister zahraničných vecí Tošimicu Motegi povedal vo štvrtok na stretnutí vládnej strany, že vzhľadom na konečný termín majú byť operácie do piatka väčšinou už zvládnuté.



Japonsko poslalo v priebehu tohto týždňa do Kábulu a jednej krajiny v blízkosti Afganistanu štyri vojenské a vládne lietadlá, aby evakuovali japonských občanov, ako aj vybratých Afgancov – miestnych zamestnancov, ktorí pracovali na japonskom veľvyslanectve a v rozvojových agentúrach vrátane Japonskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu (JICA).