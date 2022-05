Tokio 27. mája (TASR) - Japonsko plánuje "drasticky posilniť" svoju vojenskú spôsobilosť. Predstavitelia Tokia sa totiž obávajú, že ruská invázia na Ukrajinu by mohla vyvolať nestabilitu vo východnej Ázii. Vyplýva to z návrhu hospodárskej politiky krajiny, do ktorého nahliadli reportéri agentúry Reuters.



"Drasticky posilníme obranné kapacity na zabezpečenie národnej bezpečnosti," uvádza sa v neverejnom dokumente, ktorý tamojšia vláda každoročne aktualizuje. V texte nie sú uvedené podrobnosti o výdavkoch na zbrojenie, avšak po prvý raz sa v dokumente píše, že "vo východnej Ázii sa odohrali pokusy jednostranne zmeniť status quo silou".



Bývalý japonský premiér Šinzó Abe vo štvrtok vyzval na razantné zvýšenie výdavkov na obranu až na úroveň v prepočte 55 miliárd eur. Tvrdí, že pre jeho krajinu je "prirodzené zabezpečiť výdavky na obranu vo výške dvoch percent HDP".



Súčasný premiér Fumio Kišida zatiaľ neoznámil, o koľko chce zvýšiť vojenské výdavky vlády v nasledujúcom fiškálnom roku. Podľa Reuters však viac peňazí na zbrojenie ešte viac zaťaží zadlžené Japonsko.