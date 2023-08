Japonsko plánuje zaviesť kontrolu davu na hore Fudži

Tokio 10. augusta (TASR) - Japonské úrady sa pripravujú na to, že počas nasledujúceho víkendu zavedú na hore Fudži, najvyššom vrchu krajiny, po prvý raz opatrenia zamerané na kontrolu davu. Očakáva sa totiž sviatočný nával tisícov niekedy aj zle pripravených turistov, uviedli vo štvrtok podľa agentúry AFP miestne úrady.



Fudži, alebo Fudžisan, slávna zasnežená japonská sopka pri Tokiu, je od júla do septembra prístupná pre horolezcov a často priťahuje státisíce ľudí, ktorí sa na ňu vydávajú aj v noci, aby videli východ slnka.



V kombinácii s návratom zahraničných turistov po zrušení pandemických obmedzení sa v tento sviatočný víkend očakáva nárast počtu návštevníkov, ktorí si už niekoľko týždňov vopred rezervovali autobusy, vlaky a hotely.



Davy ľudí vystupujúcich na 3776 metrov vysokú aktívnu sopku by mohli byť väčšie ako zvyčajne aj z dôvodu 10. výročia zaradenia tejto ikonickej prírodnej pamiatky na zoznam Svetového dedičstva UNESCO.



Úrady uviedli, že plánované opatrenia nebudú znamenať úplný zákaz vstupu, ale majú turistov "usmerniť" na chodníkoch, prípadne dočasne zastaviť ich pohyb.



Políciu upozornia a vyzvú na zásah, ak budú chodníky natoľko frekventované, že sa "zvýši riziko pádu kameňov a zakopnutia turistov", uviedli miestne orgány z prefektúry Jamanaši.



V júli vystúpilo na Fudži približne 65.000 turistov, čo je približne o 17 percent viac ako v roku 2019 pred covidovou pandémiou, ukazujú oficiálne údaje.



Fudži sa nachádza v centrálnych regiónoch Jamanaši a Šizuoka, pričom východiskový bod pre horolezcov je vzdialený zhruba dve hodiny cesty vlakom z centra Tokia.



Hora je však viditeľná na kilometre ďaleko a zvečnili ju na nespočetných japonských umeleckých dielach vrátane slávneho obrazu Veľká vlna od Kacušiku Hokusaia.