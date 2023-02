Japonsko po 13 rokoch vymenovalo nových kandidátov na astronautov

Tokio 28. februára (TASR) - Japonská štátna vesmírna agentúra JAXA v utorok po viac ako 13 rokoch vymenovala dvoch nových kandidátov na astronautov. Zo 4000 žiadostí sa do užšieho výberu dostali klimatický expert a mladá chirurgička. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Prvou kandidátkou je 28-ročná lekárka Aju Jonedová z japonského Červeného kríža. Bude v poradí len treťou ženou, ktorá sa zúčastní na japonskom vesmírnom výcvikovom programe. Japonsko má v súčasnosti len šesť astronautov a všetci sú muži.



Druhým vybraným uchádzačom je Makoto Suwa, 46-ročný krízový manažér špecializujúci sa na prírodné katastrofy, ktorý doposiaľ pracoval vo Svetovej banke. Do japonského vesmírneho programu sa po prvýkrát hlásil už pred viac ako desiatimi rokmi, jeho žiadosť však vtedy zamietli.



Jonedová a Suwa teraz začnú dvojročný výcvikový program. V prípade, že ho úspešne absolvujú, budú môcť absolvovať misie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a potenciálne sa stať aj prvými Japoncami na Mesiaci.



Japonsko a Spojené štáty vlani ohlásili spoluprácu s cieľom dostať na povrch Mesiaca japonských astronautov. Stať by sa tak malo do roku 2030.



Agentúra AFP pripomína, že JAXA v roku 2021 zmiernila podmienky pre kandidátov na astronautov, ktorí po novom už nemusia mať vedecké či inžinierske vzdelanie. Medzi novopodanými žiadosťami sa teda objavili napríklad aj obchodní agenti či konzultanti. Podľa japonskej vesmírnej agentúry by sa ďalšie výberové konanie pre astronautov mohlo uskutočniť približne o päť rokov.