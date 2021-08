Po očkovaní vakcínou od Moderny zomreli v Japonsku dvaja ľudia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Tokio 28. augusta (TASR) - Dvaja ľudia v Japonsku zomreli po tom, čo boli očkovaní vakcínou proti koronavírusu od firmy Moderna. Obaja dostali dávky zo šarže, ktorej používanie v krajine po správach o kontaminácii pozastavili. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva.Muži, tridsiatnici, zomreli v auguste niekoľkých dní po tom, ako dostali druhú dávku vakcíny od Moderny, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Obom bola aplikovaná dávka z jednej z troch pozastavených výrobných šarží. Príčina smrti sa stále vyšetruje.Japonsko vo štvrtok pozastavilo používanie 1,63 milióna dávok vakcín od Moderny, ktoré boli dodané do 863 očkovacích centier v rôznych častiach krajiny. Dôvodom boli správy o kontaminácii dávok z niekoľkých výrobných šarží.Farmaceutická spoločnosť Takeda, ktorá v krajine zodpovedá za distribúciu a predaj tejto očkovacej látky, uviedla, že "".Anglickojazyčný denník The Japan Times na svojej webstránke spresnil, že išlo o tri šarže vakcíny Moderna vyrobené v Španielsku na tej istej výrobnej linke v rovnakom čase.Japonská vláda a Moderna v súvislosti s pozastavením dávok vtedy uviedli, že bezpečnostné riziká zistené neboli a ide len o preventívne opatrenie.Od mája, keď bola vakcína od Moderny v Japonsku schválená na núdzové použitie, bolo podľa údajov tamojšej vlády aplikovaných už viac ako desať miliónov jej dávok. Vláda podpísala s Modernou zmluvu o dodaní 50 miliónov dávok do konca septembra. Aktuálne ňou v Japonsku očkujú osoby od 12 rokov.