Japonsko po týždňoch intenzívneho sneženia varuje pred hrozbou lavín
Tokio 4. februára (TASR) - Japonsko v stredu varovalo pred možnými lavínami v severných regiónoch krajiny. Príčinou je náhle oteplenie po dvoch týždňoch extrémneho sneženia, ktoré paralyzovalo dopravu a ničilo domy. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
V stredu teplota stúpla, v prefektúre Aomori až na osem stupňov Celzia. To zvýšilo riziko pádu mokrého snehu zo striech, čo môže spôsobiť zranenia alebo aj smrť.
„Žiadame postihnutých obyvateľov, aby boli opatrní a dávali pozor na padajúci sneh a lavíny,“ povedal na tlačovej konferencii zástupca tajomníka japonskej vlády Masanao Ozaki.
Televízna stanice ATV informovala, že v stredu po prvýkrát za štyri dni snehová pokrývka v Aomori klesla pod 1,6 metra, ale dopravný chaos pokračuje.
Podľa Agentúry pre zvládanie požiarov a katastrof si extrémne sneženie od 20. januára do stredy vyžiadalo 35 mŕtvych. Ďalších 393 osôb utrpelo zranenia. V mnohých prípadoch na ľudí spadli hromady snehu zo striech budov alebo sami spadli zo striech, keď sa pokúšali sneh odstrániť.
Vláda nasadila do severných regiónov vojakov, aby pomohli odstrániť obrovské snehové záveje.
Meteorológovia varujú, že cez víkend sa chladné počasie vráti a do severných oblastí prinesie ďalší sneh.
