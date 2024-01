Japonsko po zemetrasení zdvojnásobí prostriedky v núdzovom fonde

Tokio 16. januára (TASR) - Japonsko chce po ničivom novoročnom zemetrasení zdvojnásobiť prostriedky vo fonde, ktorý používa na pomoc pri katastrofách a iných nepredvídaných udalostiach. Japonská vláda to uviedla v utorok, TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V novom fiškálnom roku, ktorý sa začína v apríli, zvýši japonská vláda prostriedky v rezervnom fonde z 500 miliárd japonských jenov (vyše troch miliárd eur) na jeden bilión jenov (približne 6,2 miliárd eur).



Očakáva sa, že upravený návrh rozpočtu v utorok schvália jednotliví ministri a následne ho predložia na schválenie parlamentu.



"Potrebujeme poskytovať nepretržitú podporu na obnovu a rekonštrukciu oblastí, ktoré postihli katastrofy," uviedol zástupca generálneho tajomníka vlády Hiroši Morija.



Približne 100 miliárd jenov (vyše 600 miliónov eur) z rezervného fondu na tento fiškálny rok bude vyčlenených na balík pomoci pre miesta, ktoré postihlo novoročné zemetrasenie.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,5 na Nový rok zrovnalo so zemou domy a infraštruktúru na polostrove Noto v prefektúre Išikawa na japonskom hlavnom ostrove Honšu. Zahynulo pri ňom najmenej 222 ľudí.



Približne 16.700 ľudí je stále uväznených v úkrytoch a mnohí nemajú prístup k tečúcej vode. Úrady sa ich snažia presunúť, no záchranné akcie sťažuje husté sneženie a narastajú tak obavy z ďalších úmrtí.



"Naša infraštruktúra je zničená a plnohodnotná obnova je stále v nedohľadne," uviedlo jedno z postihnutých miest Wajina vo vyhlásení.



Podľa analytikov však nebude mať toto zemetrasenie veľký vplyv na japonské hospodárstvo, pretože zasiahlo odľahlú oblasť s malým počtom priemyselných závodov.