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Japonsko podľa Severnej Kórey rozširuje svoju zámorskú agresiu
Japonsko obvinila, že sa vzdalo dlhodobo vyznávanej doktríny výlučne obrannej politiky a premenilo armádu na úplne ofenzívnu a agresívnu silu.
Autor TASR
Pchjongjang 7. júla (TASR) - KĽDR kritizuje vojenskú expanziu Japonska a tvrdí, že jeho zámorská agresia „nie je hypotetická, ale skutočná“. Vyplýva to z utorkových komentárov severokórejskej tlačovej agentúry KCNA o údajných plánoch Tokia vyvinúť útočné bezposádkové ponorky, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Ponorky by mohli niesť torpéda a námorné míny a mohli by byť nasadené v blízkosti pobreží susedných krajín. V prípade konfliktu by to umožnilo preventívne útoky na nepriateľské lode, uviedla KCNA.
Japonsko obvinila, že sa vzdalo dlhodobo vyznávanej doktríny výlučne obrannej politiky a premenilo armádu na „úplne ofenzívnu a agresívnu silu“. Poukázala na snahy Tokia o hromadnú výrobu doma vyvinutých rakiet s dlhým doletom, vývoj balistickej rakety s doletom do 3000 kilometrov, nasadenie modernizovaných protilodných rakiet a hypersonických kĺzavých zbraní a získavanie zahraničných rakiet vrátane amerických Tomahawkov.
Japonské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o komentár nereagovalo.
Komentár KCNA prišiel v čase zvýšenej snahy Pchjongajangu modernizovať svoje námorníctvo, uvádza Reuters. Podľa správ médií severokórejský vodca Kim Čong-un v piatok dohliadal na skúšky strategických riadených striel a ďalších zbraní nasadených na novom 5000-tonovom torpédoborci Kang Kon a nariadil, aby bol do dvoch mesiacov nasadený do služby.
Ponorky by mohli niesť torpéda a námorné míny a mohli by byť nasadené v blízkosti pobreží susedných krajín. V prípade konfliktu by to umožnilo preventívne útoky na nepriateľské lode, uviedla KCNA.
Japonsko obvinila, že sa vzdalo dlhodobo vyznávanej doktríny výlučne obrannej politiky a premenilo armádu na „úplne ofenzívnu a agresívnu silu“. Poukázala na snahy Tokia o hromadnú výrobu doma vyvinutých rakiet s dlhým doletom, vývoj balistickej rakety s doletom do 3000 kilometrov, nasadenie modernizovaných protilodných rakiet a hypersonických kĺzavých zbraní a získavanie zahraničných rakiet vrátane amerických Tomahawkov.
Japonské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o komentár nereagovalo.
Komentár KCNA prišiel v čase zvýšenej snahy Pchjongajangu modernizovať svoje námorníctvo, uvádza Reuters. Podľa správ médií severokórejský vodca Kim Čong-un v piatok dohliadal na skúšky strategických riadených striel a ďalších zbraní nasadených na novom 5000-tonovom torpédoborci Kang Kon a nariadil, aby bol do dvoch mesiacov nasadený do služby.