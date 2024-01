Japonsko podpísalo s USA dohodu o nákupe 400 rakiet Tomahawk

Tokio 18. januára (TASR) - Japonsko vo štvrtok podpísalo dohodu so Spojenými štátmi o nákupe 400 rakiet s plochou dráhou letu Tomahawk. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Vláda japonského premiéra Fumia Kišidu sa zaviazala do roku 2027 zdvojnásobiť svoje ročné výdavky na obranu na približne desať biliónov jenov (68 miliárd dolárov), čím by sa Japonsko stalo po USA a Číne krajinou s tretími najvyššími armádnymi výdavkami na svete. Tokio posilňuje svoju armádu v reakcii na zvýšené regionálne hrozby.



Japonský minister obrany Minoru Kihara vlani v decembri oznámil rozhodnutie urýchliť rozmiestnenie niekoľkých rakiet Tomahawk a japonských protilodných striel typu 12 od fiškálneho roku 2025, teda o rok skôr oproti pôvodným plánom.



Tokio tvrdí, že Japonsko čelí "najťažšiemu" bezpečnostnému prostrediu od druhej svetovej vojny pre hrozby zo strany Číny a Severnej Kórey, čo ho núti posilniť vojenskú spoluprácu s USA, Austráliou, Britániou a ďalšími spriatelenými krajinami.



USA vlani v novembri schválili predaj dvoch typov rakiet Tomahawk v hodnote 2,35 miliardy dolárov - 200 rakiet Block IV a 200 modernizovanej verzie Block V. Pri odpaľovaní z vojnových lodí zasahujú ciele vzdialené až 1600 kilometrov.



Pri podpise dohody veľvyslanec USA Rahm Emanuel uviedol, že výcvik japonských vojakov pre Tomahawky sa začne v marci.