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POPRAVILI HO: Muž podpálil herňu a zavraždil piatich ľudí

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Na fotografii je zachytený smrteľný požiar v herni pachinko v Osake na západe Japonska, 5. júla 2009. Foto: TASR/AP

V preplnenej herni vylial benzín, ktorý zapálil zápalkou. Plamene sa rýchlo rozšírili a budova herne úplne zhorela.

Autor TASR
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Tokio 21. augusta (TASR) - Japonsko v piatok obesením popravilo 58-ročného Sunaoa Takamiho, ktorého odsúdili za to, že v roku 2009 v Osake podpálil herňu s hracími automatmi pačinko. Zahynulo pri tom päť ľudí. Ide o prvú popravu, ktorú v Japonsku vykonali od nástupu premiérky Sanae Takaičiovej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Takami v preplnenej herni vylial benzín, ktorý zapálil zápalkou. Plamene sa rýchlo rozšírili a budova herne úplne zhorela. Okrem piatich mŕtvych sa ďalších desať ľudí zranilo, ozrejmil minister spravodlivosti Hiroši Haraguči.

Malo to mimoriadne závažné následky a spôsobilo to veľký šok a strach v spoločnosti. Obete, ktoré prišli o život, museli pociťovať nepredstaviteľnú bolesť a strach, a tí, ktorí utrpeli zranenia, musia žiť s dlhodobými následkami,“ upozornil. „Ako minister spravodlivosti som po starostlivom a dôkladnom zvážení nariadil popravu,“ vyhlásil.

Takamiho odsúdili na trest smrti ešte v roku 2011 a jeho odvolanie najvyšší súd o päť rokov neskôr odmietol.

V súčasnosti na popravu čaká v Japonsku sto odsúdených. Japonsko a USA sú jediné dve krajiny v skupine najvyspelejších štátov G7, ktoré stále vykonávajú trest smrti. Výzvy na zrušenie tohto trestu alebo zvýšenie transparentnosti sa zintenzívnili po oslobodení Iwaa Hakamadu, najdlhšie väzneného odsúdeného na smrť na svete, v roku 2024.

Popravy sa v Japonsku vykonávajú v tajnosti, pričom odsúdení nie sú o svojom osude informovaní až do rána v deň popravy obesením.

Od roku 2007 Japonsko začalo zverejňovať mená popravených osôb a niektoré podrobnosti o ich zločinoch, avšak rozsah zverejňovaných informácií je stále obmedzený. Hiraguči uviedol, že nemá v úmysle zmeniť súčasnú prax, pričom zdôraznil, že zverejňovanie ďalších podrobností by mohlo narušiť psychický stav odsúdených na smrť.
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