Japonsko popravilo väzňa odsúdeného na smrť za útok v roku 2008

Tokio 26. júla (TASR) - Japonsko v utorok popravilo muža usvedčeného zo zabitia siedmich ľudí v roku 2008 v tokijskej štvrti Akihabara. Išlo o prvú popravu v krajine v tomto roku. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa japonské ministerstvo spravodlivosti.



Miestne médiá vrátane televízie NHK informovali, že popraveným bol Japonec Tomohiro Kató, ktorý 8. júna 2008 v rušnej nákupnej štvrti hlavného mesta autom úmyselne vrazil do davu chodcov, pričom troch z nich smrteľne zranil. Následne nožom dobodal na smrť ďalších štyroch okoloidúcich.



Minister spravodlivosti Jošihisa Furukawa povedal, že Tomohiro Kató podnikol "dôkladnú prípravu" na útok a prejavil "silný úmysel zabiť". Dodal, že jeho popravu schválil "po mimoriadne dôkladnom preskúmaní".



Prokuratúra uviedla, že jeho psychické rozpoloženie sa narušilo, keď s ním prestala na internete komunikovať žena po tom, ako jej poslal svoju fotografiu.



Hnev voči širokej verejnosti sa podľa žaloby vystupňoval, keď na jeho komentáre na internetovom fóre vrátane plánu na vražedný útok nikto nereagoval. Aj počas cesty do Akihabary spoza volantu kamiónu písal správy a sťažoval sa na svoju nestabilnú prácu a osamelosť.



Kató bol odsúdený na trest smrti v roku 2011, toto rozhodnutie potvrdil japonský najvyšší súd v roku 2015. Popravy sa obvykle vykonávajú s veľkým odstupom po vynesení rozsudku, vždy obesením. V roku 2021 japonská justícia vykonala tri popravy, v roku 2019 tiež tri a rok predtým 15.



Podpora verejnosti pre hrdelný trest je v krajine stále vysoká, napriek medzinárodnej kritike, ktorú vyjadrujú aj organizácie na ochranu ľudských práv. Japonsko je spolu so Spojenými štátmi jedinou vyspelou krajiny, kde môžu ľudí odsúdiť na smrť.