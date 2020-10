Japonsko posilní v reakcii na hrozby z KĽDR svoju raketovú obranu

Tokio 12. októbra (TASR) - Japonsko v pondelok oznámilo, že v reakcii na čoraz "rozmanitejšie a zložitejšie" hrozby zo strany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) posilní svoju raketovú obranu. Informovala o tom agentúra AP.



"Chápeme, že niektoré z nových severokórejských rakiet nám sťažujú schopnosť reagovať pomocou našej konvenčnej výzbroje... V záujme odstrašenia budeme usilovne pracovať na posilnení našich spôsobilostí v oblasti raketovej obrany," uviedol generálny tajomník úradu vlády Kacunobu Kató. Zároveň odmietol poskytnúť podrobnosti o japonských analýzach zbraní, ktoré KĽDR predstavila počas sobotňajšej vojenskej prehliadky. Spomenul iba, že Japonsko bude pri ochrane svojich občanov pokračovať v spolupráci s USA i ďalšími zainteresovanými krajinami, píše AP.



Severná Kórea na sobotňajších oslavách 75. výročia založenia vládnucej Kórejskej strany pracujúcich predviedla rôzne zbrane vrátane dvoch rakiet, ktoré zahraničie videlo po prvý raz. Jednou z nich zjavne bola medzikontinentálna balistická strela (ICBM), a to väčšia než doteraz známe rakety tohto typu, akými disponuje Pchjongjang. V prípade druhej išlo zrejme o modernizovanú verziu rakety odpaľovanej z ponoriek.



Hoci viacerí experti v súvislosti s prehliadkou uviedli, že by mohlo ísť o atrapy rakiet v štádiu vývoja, ich predstavenie naznačuje, že Severokórejčania neustále pracujú na posilnení svojho zbrojného potenciálu v čase pozastaveného diplomatického dialógu s USA.



Japonsko počas takmer osemročnej vlády bývalého premiéra Šinzóa Abeho posilnilo v období rastúcich hrozieb zo strany KĽDR a Číny svoju úlohu v rámci aliancie zo Spojenými štátmi.



Japonsko v súčasnosti prehodnocuje významnú zmenu svojej politiky zastrašovania, ktorá by v zmysle obrany proti hroziacim útokom nepriateľov zahŕňala aj možnosť prvého úderu na ich základne. Očakáva sa, že Abeho nástupca Jošihide Suga a jeho vláda zostavia v tomto smere nový plán koncom tohto roka.