Japonsko poskytne Afganistanu humanitárnu pomoc

Tokio 23. júna (TASR) - Japonská vláda plánuje poskytnúť Afganistanu humanitárnu pomoc v súvislosti so stredajším zemetrasením, pri ktorom zahynulo najmenej 1000 ľudí. Vo štvrtok to uviedol námestník hlavného tajomníka japonskej vlády Seidži Kihara, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Kihara povedal, že japonská vláda koordinuje kroky na "okamžité poskytnutie potrebnej podpory" Afganistanu a tiež vyhodnocuje situáciu s cieľom porozumieť aktuálnym potrebám Kábulu.



Zemetrasenie s magnitúdou 6,1 zasiahlo v stredu afganské provincie Paktíká a Chóst, ktoré sa nachádzajú na východe Afganistanu v blízkosti jeho hraníc s Pakistanom.



Otrasy si vyžiadali najmenej 1000 obetí a viac ako 1500 zranených. Podľa miestnych úradov zostalo pod troskami zrútených domov a ďalších budov mnoho ľudí.



Poskytovanie pomoci Afganistanu komplikuje to, že po vlaňajšom uchopení moci radikálnymi islamistami z Talibanu sa z Afganistanu stiahli mnohé medzinárodné humanitárne organizácie.