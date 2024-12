Japonsko poskytne filipínskemu námorníctvu pomoc vo výške 10 mil. eur

Manila/Tokio 5. decembra (TASR) - Japonsko vo štvrtok oznámilo, že poskytne Filipínam na posilnenie ich námorných kapacít finančnú pomoc vo výške 1,6 miliardy japonských jenov (približne desať miliónov eur). Tokio oznámilo svoje rozhodnutie po stredajšom incidente medzi čínskou pobrežnou strážou a filipínskou loďou. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Filipínske námorníctvo nakúpi za peniaze z Japonska nafukovacie člny s pevným trupom, pobrežné radarové systémy a automatické identifikačné systémy.



Balík pomoci "prispeje k udržaniu a posilneniu regionálnej bezpečnosti a zvýši bezpečnosť dôležitých námorných ciest", uviedlo vo vyhlásení japonské veľvyslanectvo v Manile po stretnutí veľvyslanca Kazuju Enda s filipínskym ministrom zahraničných vecí Enriquem Manalom.



V oblasti spornej plytčiny Scarborough zaútočilo v stredu plavidlo čínskej pobrežnej stráže vodným delom na filipínsku štátnu loď a následne do nej zboku narazilo, tvrdia filipínske úrady. Čína to popiera a tvrdí, že filipínske lode sa nebezpečne priblížili k lodiam čínskej pobrežnej stráže.



Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane častí, ktoré označujú za svoje Filipíny, Brunej, Malajzia, Taiwan či Vietnam.