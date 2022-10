Japonsko poslalo rakete Epsilon krátko po štarte pokyn na sebazničenie

Tokio 12. októbra (TASR) - Japonská vesmírna agentúra JAXA poslala svojej rakete Epsilon po neúspešnom štarte pokyn na sebazničenie. V stredu o tom informovali japonské médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Raketa bez posádky mala na svojej šiestej misii vyniesť na obežnú dráhu nové družice.



"Raketa nemôže bezpečne pokračovať v lete, pretože pri páde na Zem by predstavovala nebezpečenstvo... Preto sme podnikli kroky na to, aby sme sa tomu vyhli, a rakete sme poslali pokyn na sebazničenie," uviedla JAXA.



Išlo o prvý pokazený štart japonskej rakety od roku 2003, keď sa Japonsku nepodarilo odštartovať raketu, ktorá na orbitu niesla špionážne družice na monitorovanie Severnej Kórey.



Japonská stanica NHK uviedla, že pokyn na sebazničenie bol vyslaný približne desať minút po vzlete. Živý prenos zo štartu rakety bol tiež prerušený bez uvedenia bližších informácií, píše AFP.



Raketa Epsilon na pevné palivo bola uvedená do prevádzky v roku 2003. JAXA ju predstavila ako nástupcu rakety M-5, ktorá sa prestala používať v roku 2006 z dôvodu vysokých nákladov.