< sekcia Zahraničie
Japonsko potvrdilo svoj záväzok nevlastniť jadrové zbrane
Japonsko je krajinou s najväčšou koncentráciou amerických vojenských síl v zahraničí a už desaťročia udržiava bezpečnostnú alianciu s Washingtonom.
Autor TASR
Tokio 19. decembra (TASR) - Japonsko v piatok potvrdilo svoj záväzok spred desiatok rokov nikdy nevlastniť jadrové zbrane. Vyhlásenie prišlo po tom, čo miestne médiá informovali o návrhu zo strany jedného z vysokopostavených bezpečnostných predstaviteľov, aby krajina nadobudla takéto zbrane s cieľom odradiť potenciálnych agresorov. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
Predstaviteľ tiež uviedol, že Japonsko potrebuje jadrové zbrane kvôli zhoršujúcemu sa bezpečnostnému prostrediu, hoci pripustil, že takýto krok by bol politicky náročný, informovala verejnoprávna televízia NHK a ďalšie médiá. Tie uviedli, že nemenovaný predstaviteľ pochádza z úradu premiérky Sanae Takaičiovej.
Na pravidelnej tlačovej konferencii v Tokiu hovorca japonskej vlády Minoru Kihara v tejto súvislosti uviedol, že jadrová politika Japonska sa nezmenila, odmietol sa však vyjadriť k spomínaným výrokom alebo k tomu, či daný úradník zostane vo funkcii.
Podľa prieskumu agentúry Reuters zverejnenom v auguste v krajine rastie politická vôľa i vôľa verejnosti upustiť od troch zásad nejadrového Japonska z roku 1967, podľa ktorých krajina nevlastní, nevyvíja ani nepovoľuje jadrové zbrane.
Dôvodom sú čiastočne pochybnosti o spoľahlivosti bezpečnostných záruk USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa a rastúce hrozby zo strany jadrových veľmocí Číny, Ruska a Severnej Kórey.
Japonsko je krajinou s najväčšou koncentráciou amerických vojenských síl v zahraničí a už desaťročia udržiava bezpečnostnú alianciu s Washingtonom.
Niektorí poslanci vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP) vyjadrili podporu myšlienke o nasadení jadrových zbraní Spojených štátov v Japonsku v snahe odstrašiť Čínu.
Takaičiová vyvolala ohľadom témy diskusiu, keď v novembri odmietla povedať, či jej administratíva pri príprave novej obrannej stratégie na budúci rok pristúpi k zmenám v daných troch princípoch.
Predstaviteľ tiež uviedol, že Japonsko potrebuje jadrové zbrane kvôli zhoršujúcemu sa bezpečnostnému prostrediu, hoci pripustil, že takýto krok by bol politicky náročný, informovala verejnoprávna televízia NHK a ďalšie médiá. Tie uviedli, že nemenovaný predstaviteľ pochádza z úradu premiérky Sanae Takaičiovej.
Na pravidelnej tlačovej konferencii v Tokiu hovorca japonskej vlády Minoru Kihara v tejto súvislosti uviedol, že jadrová politika Japonska sa nezmenila, odmietol sa však vyjadriť k spomínaným výrokom alebo k tomu, či daný úradník zostane vo funkcii.
Podľa prieskumu agentúry Reuters zverejnenom v auguste v krajine rastie politická vôľa i vôľa verejnosti upustiť od troch zásad nejadrového Japonska z roku 1967, podľa ktorých krajina nevlastní, nevyvíja ani nepovoľuje jadrové zbrane.
Dôvodom sú čiastočne pochybnosti o spoľahlivosti bezpečnostných záruk USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa a rastúce hrozby zo strany jadrových veľmocí Číny, Ruska a Severnej Kórey.
Japonsko je krajinou s najväčšou koncentráciou amerických vojenských síl v zahraničí a už desaťročia udržiava bezpečnostnú alianciu s Washingtonom.
Niektorí poslanci vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP) vyjadrili podporu myšlienke o nasadení jadrových zbraní Spojených štátov v Japonsku v snahe odstrašiť Čínu.
Takaičiová vyvolala ohľadom témy diskusiu, keď v novembri odmietla povedať, či jej administratíva pri príprave novej obrannej stratégie na budúci rok pristúpi k zmenám v daných troch princípoch.