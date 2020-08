Japonsko povolí od septembra vstup niektorým cudzincom na svoje územie

Tokio 28. augusta (TASR) - Japonsko od septembra zruší cudzincom s platnými vízami zákaz opätovného vstupu na svoje územie, oznámil v piatok japonský premiér Šinzó Abe. Informovala o tom agentúra AFP.



"Od 1. septembra povolíme všetkým cudzincom s platnými vízami opäť vstúpiť do krajiny po tom, čo ju opustia. Budú však musieť prijať dodatočné opatrenia na prevenciu šírenia infekcie," povedal Abe.



Opatrenie umožní vstup do Japonska všetkým tým, ktorí sa momentálne nachádzajú v krajinách, z ktorých Japonsko nepovoľuje cestovanie.



Japonsko už dlhodobo čelí kritike za prísne opatrenia na hraniciach, ktoré doposiaľ nepovoľovali vstup do krajiny cudzincom s platnými vízami vrátane tých, ktorí v Japonsku žijú.



Abe oznámil, že opatrenie bude zavedené spoločne s inými, ktorých cieľom je obmedziť šírenie nákazy.



Japonsko je jednou z epidémiou menej zasiahnutých krajín. Dosiaľ sa v krajine nakazilo viac ako 65.000 ľudí. Približne 1200 chorobe COVID-19 podľahlo.