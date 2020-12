Japonsko pozastavuje vstup cudzincov na svoje územie

Tokio 26. decembra (TASR) - Japonsko v sobotu rozhodlo o dočasnom pozastavení vstupu cudzích štátnych príslušníkov na svoje územie po tom, ako v krajine potvrdili sedem prípadov nákazy novou mutáciou koronavírusu identifikovanou v Británii. S odvolaním sa na miestne médií o tom informovala agentúra DPA.



Opatrenie bude v platnosti od pondelka 28. decembra do konca januára, uviedla agentúra Kjódó.



V piatok Japonsko oznámilo päť prípadov nákazy novou mutáciou koronavírusu u svojich občanov, ktorí nedávno pricestovali z Británie a ktorých umiestnili do domácej karantény. Do krajiny sa vrátili ešte predtým, ako Japonsko vo štvrtok dočasne zakázalo príchod návštevníkov zo Spojeného kráľovstva.



Dvoch ďalších infikovaných - pilota, ktorý bol v Británii, a jeho príbuzného - potvrdili v sobotu. Oboch hospitalizovali v Tokiu, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.



Správa prišla v čase, keď Japonsko hlásilo viac ako 3870 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je denné maximum od začiatku pandémie už štvrtý deň po sebe. Rekordných 949 nových infekcií zaznamenali aj v Tokiu.



Japonská vláda v súvislosti s treťou vlnou pandémie, ktorá sa v krajine začala v polovici novembra, vyzvala verejnosť, aby sa počas novoročného obdobia vyhýbala spoločenskému zhromažďovaniu.



Japonsko v porovnaní s USA či viacerými európskymi štátmi nezaznamenalo také prudké šírenie koronavírusu SARS-CoV-2. V krajine dosiaľ potvrdili okolo 219.000 prípadov nákazy a vyše 3200 úmrtí súvisiacich s ochorením Covid-19.