Japonsko požiadalo Dánsko o vydanie aktivistu Paula Watsona

Kodaň 1. augusta (TASR) - Dánske ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok oznámilo, že dostalo od Japonska žiadosť o vydanie aktivistu Paula Watsona, ktorého v júli zadržali v Grónsku na základe medzinárodného zatykača. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Watson (73) je americko-kanadský aktivista bojujúci proti lovu veľrýb a zakladateľ aktivistickej skupiny Sea Shepherd. V Grónsku, autonómnom území Dánska, ho zadržali na základe obvinení z vlámania sa na japonskú veľrybársku loď v Južnom oceáne v roku 2010.



Dánsky rezort diplomacie vo vyhlásení uviedol, že Japonsko požiadalo o vydanie Watsona v stredu. Súdne pojednávanie týkajúce sa jeho zadržania by sa malo konať v Grónsku 15. augusta.



Japonsko ako jedna z troch krajín (spolu s Islandom a Nórskom) povoľuje komerčný lov veľrýb. Watson je v Japonsku obvinený zo spôsobenia zranenia, za čo mu hrozí až 15 rokov väzenia a pokuta do výšky 500.000 jenov (asi 3072 eur). Okrem toho čelí aj obvineniu z marenia podnikania, za ktoré môže dostať až tri roky väzenia a rovnako vysokú pokutu.



Watsonov právnik Francois Zimeray uviedol, že nemožno veriť, že by bol súdny proces s jeho klientom v Japonsku spravodlivý a Dánsko by podľa neho malo zamietnuť akúkoľvek žiadosť o jeho vydanie.



Watson žil v uplynulých rokoch vo Francúzsku, pričom kancelária prezidenta Emmanuela Macrona dánske úrady požiadala, aby ho nevydali. Na jeho prepustenie vyzvalo aj niekoľko poslancov Európskeho parlamentu a tiež niekoľko petícií.



Watson je známy účasťou v televíznom programe "Whale Wars" (Vojny veľrýb) a taktikou priamych akcií proti lovu veľrýb vrátane konfrontácií s posádkami veľrybárskych lodí. Zadržaný bol potom, čo jeho loď John Paul DeJoria zakotvila v grónskom hlavnom meste Nuuk, aby doplnila pohonné hmoty. Plavidlo bolo vtedy podľa Nadácie kapitána Paula Watsona (CPWF) na ceste k zastaveniu novej lode japonskej spoločnosti na lov veľrýb.