TAJFÚN ZA DVERAMI: V Japonsku nariadili evakuovať desaťtisíce ľudí

Tokio 16. augusta (TASR) - Japonské úrady nariadili v piatok evakuáciu desaťtisícom ľudí na severe krajiny. Dôvodom je riziko záplav a zosuvov rozbahnenej pôdy, ktoré tam hrozia pre blížiaci sa tajfún Ampil. V okolí Tokia zrušili aj stovky letov a vlakových spojení a vydali varovania pred silným vetrom a zrážkami, informuje TASR podľa agentúry AP.



Očakáva sa, že tajfún dorazí večer k pobrežiu Tokia a následne bude v sobotu prechádzať regiónmi Kantó a Tóhoku na ostrove Honšu. V piatok ráno sprevádzal Ampil vietor s rýchlosťou dosahujúcou v nárazoch 162 kilometrov za hodinu, pričom celý búrkový systém sa podľa Japonskej meteorologickej agentúry (JMA) presúval na sever rýchlosťou 15 kilometrov za hodinu.



Zatiaľ sa neočakáva, že Ampil prejde nad pevninu. Do nedele by už mohol zoslabnúť na tropickú búrku.



Bez prúdu sa v dôsledku jeho vyčíňania ocitlo už v piatok viac ako 5000 domácností, a to najmä v prefektúrach Čiba a Ibaraki ležiacich pri pobreží východne od Tokia a tiež v prefektúre Saitama.



Evakuáciu nariadili úrady vyše 320.000 obyvateľom mesta Iwaki v prefektúre Fukušima. Ako bezpečné dočasné útočisko im ponúkli vyše 30 miest vrátane školských telocviční či komunitných centier. Varovanie pred hroziacou evakuáciou vydali aj pre oblasti v mestách Asahi a Mobara v prefektúre Čiba. Ampil zrejme dosiahne vody pri meste Čiba do piatkového večera.



Od piatkového popoludnia je zatvorený aj tokijský Disneyland. Odstavená je premávka rýchlovlakov šinkansen medzi Tokiom a mestom Nagoja. Na severovýchode Japonska bola tiež celkovo obmedzená železničná doprava.



Na dvoch tokijských letiskách, ako aj letiskách v regiónoch Kansai, Čúbu či prefektúre Osaka zrušili desiatky odletov aj príletov. Podľa japonských médií sa zrušenie letov dotklo približne 90.000 pasažierov.