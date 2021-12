Japonsko: Pre husté sneženie zrušili viac než 100 letov

Tokio 27. decembra (TASR) - Viac než 100 vnútroštátnych letov museli v nedeľu zrušiť v oblastiach severného a západného Japonska, ktoré zasiahlo mimoriadne husté sneženie. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenia dvoch najväčších japonských aerolínií.



Spoločnosť ANA do 16.00 h miestneho času zrušila 79 letov, ktorými mala prepraviť približne 5100 cestujúcich. Národný letecký dopravca Japan Airlines nemohol vypraviť 49 plánovaných letov s takmer 2500 pasažiermi.



Intenzívne sneženie postihlo rozsiahle oblasti na pobreží Japonského mora. Obzvlášť silné bolo v západných regiónoch najväčšieho ostrova Honšú. Podľa japonských meteorológov krajinu zasiahol prílev studeného vzduchu, aký nezaznamenali už niekoľko rokov.



V niektorých oblastiach prefektúr Hjógo a Šiga na ostrove Honšú napadlo za 24 hodín približne 70 centimetrov snehu, čo bolo najviac od začiatku záznamov, informovala japonská verejnoprávna televízia NHK.



Podľa meteorológov by v niektorých lokalitách na Honšú mohlo počas nasledujúcich 24 hodín pripadnúť 80-90 centimetrov nového snehu, čo by mohlo narušiť dopravy, poškodiť elektrické vedenia a spôsobiť vznik lavín.