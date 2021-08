Japonsko pre kontamináciu pozastavuje aplikáciu vakcín od Moderny

Tokio 26. augusta (TASR) - Japonsko pozastavuje používanie 1,63 milióna dávok vakcín proti koronavírusu od firmy Moderna. Dôvodom sú správy o kontaminácii dávok z niekoľkých výrobných šarží. Vo štvrtok to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva a farmaceutická spoločnosť Takeda, ktorá v krajine zodpovedá za distribúciu a predaj tejto očkovacej látky.



Firma Takeda podľa agentúry AFP uviedla, že "z viacerých vakcinačných centier dostala správy o tom, že vo vnútri neotvorených ampuliek z určitých šarží (vakcíny) sa našli cudzie látky". "Po konzultácii s ministerstvom zdravotníctva sme sa rozhodli od 26. augusta pozastaviť používanie vakcíny (Moderna) z týchto šarží," dodala spoločnosť.



Anglickojazyčný denník The Japan Times na svojej webstránke spresňuje, že podozrenia o kontaminovaných dávkach vakcín prišli z ôsmich očkovacích stredísk v piatich prefektúrach - Aiči, Gifu, Ibaraki, Saitama a Tokio. Cudzie substancie sa našli v 39 ampulkách s vakcínami. Ide o tri šarže vakcíny Moderna vyrobené v Španielsku na tej istej výrobnej linke v rovnakom čase. Medzičasom boli už distribuované do 863 očkovacích centier v rôznych častiach krajiny - ministerstvo preto požiada o ich stiahnutie z obehu.



Spoločnosť Takeda doplnila, že o zisteniach informovala i samotnú Modernu a "požiadala o bezodkladné vyšetrenie" týchto prípadov. V súvislosti s kontamináciou dávok vakcín neboli dosiaľ hlásené nijaké zdravotné problémy. Rezort zdravotníctva oznámil, že v spolupráci s firmou Takeda zaistí alternatívne dávky vakcín, aby sa zabránilo prerušeniu očkovacej kampane v krajine.



Od mája, keď bola vakcína od Moderny v Japonsku schválená na núdzové použitie, bolo podľa údajov tamojšej vlády aplikovaných už viac ako desať miliónov jej dávok. Vláda podpísala s Modernou zmluvu o dodaní 50 miliónov dávok do konca septembra. Aktuálne ňou v Japonsku očkujú osoby od 12 rokov.



Plne zaočkovaných je v Japonsku zhruba 43 percent obyvateľstva. Táto ázijská krajina však bojuje s rekordným nárastom nových prípadov covidu, ktoré spôsobuje nákazlivejší variant delta. Pandémia si tam už vyžiadala približne 15.500 obetí na životoch.