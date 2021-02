Japonsko predĺži stav núdze v Tokiu a desiatich prefektúrach

Tokio 2. februára (TASR) – Japonsko predĺži do 7. marca núdzový stav súvisiaci s koronavírusovou pandémiou v metropole Tokio a ďalších desiatich prefektúrach. Oznámil to v utorok japonský premiér Jošihide Suga, píše agentúra DPA.



"Chceli by sme ukončiť šírenie koronavírusu za každú cenu," povedal Suga. "Počet nakazených sa znižuje. Musíme pokračovať v tejto tendencii a znížiť aj počet hospitalizovaných a ľudí s vážnymi príznakmi," dodal.



Japonské ministerstvo zdravotníctva hlásilo v pondelok 1783 novoinfikovaných vrátane 393 nových prípadov v Tokiu. Ide o výrazný pokles oproti 7844 prípadom z 8. januára, keď tamojšia vláda s platnosťou do 7. februára zaviedla núdzový stav v Tokiu a troch susedných prefektúrach - Čiba, Kanagawa a Saitama. O šesť dní neskôr sa toto opatrenie rozšírilo na 11 prefektúr vrátane Kjóta a Osaky.



V týchto oblastiach vláda obyvateľom nariadila, aby zo svojich príbytkov vychádzali len v nevyhnutných prípadoch a reštaurácie i bary tam musia zatvoriť prevádzky najneskôr o 20.00 h.



Aktuálne predĺženie núdzového stavu sa nebude týkať prefektúry Točigi severne od Tokia. Napriek tomu, že vláda vyzvala ľudí, aby pracovali z domu, mnohé vlaky, ktorými ľudia dochádzajú do práce, sú stále preplnené, poznamenáva DPA.



Očkovanie proti koronavírusu sa má v Japonsku začať až koncom februára. Taró Kóno, minister pre administratívne a regulatívne reformy, ktorý má v Japonsku na starosti vakcinačnú kampaň, v utorok vyhlásil, že pravidlá EÚ týkajúce sa exportu vakcín Japonsku znemožňujú dokončiť očkovací plán.



EÚ v piatok zaviedla nové pravidlá, podľa ktorých musia výrobcovia vakcín pred ich exportom mimo Európskej Únie požiadať o schválenie. "Z tohto dôvodu sme nedokázali dokončiť náš harmonogram dodávok," citovala slová ministra agentúra AFP. Varoval pred vakcinačným nacionalizmom, ktorý podľa neho ohrozuje globálne zdravie.



Japonsko uzavrelo zmluvy na nákup vakcín so spoločnosťami Pfizer/BionTech, Moderna a AstraZeneca. Tamojšie zdravotnícke úrady chcú však bezpečnosť vakcín najprv otestovať aj v rámci vlastných klinických štúdií. Očakáva sa, že najprv schvália vakcíny od konzorcia Pfizer/BionTech a firmy AstraZeneca, ktoré majú výrobné fabriky v EÚ.