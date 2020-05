Japonsko predĺžilo núdzový stav vynútený koronavírusom až do 31. mája

Tokio 4. mája (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe v pondelok predĺžil núdzový stav v krajine, vynútený pandémiou koronavírusu, až do konca mája. Vláda zároveň varovala, že je príliš skoro na rušenie obmedzení. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Predlžujem obdobie núdzového stavu, ktoré som vyhlásil 7. apríla, až do 31. mája. Týka sa to všetkých prefektúr v krajine," oznámil premiér po zasadnutí o opatreniach proti koronavírusu.



Abe vyhlásil 7. apríla mesiac trvajúci núdzový stav, ktorý najprv platil pre hlavné mesto Tokio a šesť ďalších regiónov. Neskôr ho rozšíril na celú krajinu.



Núdzový stav sa mal skončiť v stredu 6. mája, ale japonský minister poverený riešením koronavírusovej krízy Jasutoši Nišimura už skôr povedal, že nové prípady nákazy stále pribúdajú.



"Počet nových prípadov klesá, ale žiaľ, tento pokles nedosiahol plánovanú úroveň," povedal Nišimura na zasadnutí s odbornou komisiou, ktorá počas pandémie radí japonskej vláde.



"Keďže sektor zdravotnej starostlivosti je stále pod tlakom, naďalej potrebujeme aj spoluprácu ľudí," dodal minister.



Pandémia v Japonsku je pomerne malého rozsahu v porovnaní s časťami Európy a Spojených štátov - zaznamenali tam vyše 15.000 infekcií a 510 úmrtí.