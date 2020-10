Japonsko predstavilo novú verziu rýchlovlaku s technológiou maglev

Tokio 19. októbra (TASR) - Japonská železničná spoločnosť prestavila v pondelok interiér najnovšej verzie rýchlovlaku s technológiou magnetickej levitácie (maglev). Informovala o tom japonská televízia NHK.



Železničný prevádzkovateľ JR Central už od augusta testuje nový model rýchlovlaku na tratiach v stredojaponskej prefektúre Jamanaši.



Vozne pre cestujúcich majú v novej verzii väčšie sedadlá a na strope nainštalované zvukovo-izolačné panely na zníženie úrovne hluku. Výrobcovi sa tiež podarilo znížiť odpor vzduchu o 13 percent, a tiež obmedziť spotrebu energie.



Počas pondelkového prevádzacieho testu za účasti zástupcov médií dosiahol vlak maximálnu rýchlosť 500 kilometrov za hodinu, a to len dve a pol minúty po vypravení.



Po zavedení nových vlakov do bežnej prevádzky bude možné prekonať 300-kilometrovú vzdialenosť medzi mestami Nagoja a Tokio len za 40 minút. Spoločnosť JR Central chce v testoch novej verzie vlaku pokračovať až do roku 2022.



Názov maglev je odvodený od slovného spojenia magnetická levitácia. Princíp magnetickej levitácie spočíva v pohybe vlakových súprav bez dotyku s povrchom koľají za použitia sústavy silných magnetov.



Na japonských tratiach denne premávajú stovky rýchlovlakov, a to s minimálnymi meškaniami. Japonsko v tomto smere patrí medzi najvyspelejšie krajiny na svete.