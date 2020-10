Milióny ton radioaktívnej vody z Fukušimy majú vypustiť do oceánu

Tokio 16. októbra (TASR) – Napriek protestom miestnych rybárov plánuje japonská vláda vypustiť do oceánu viac ako milión ton rádioaktívnej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima Daiči. Informovali o tom v piatok agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na tamojšie médiá.



Filtrovaná, avšak stále rádioaktívna vodu by sa mala začať vypúšťať túto najskôr v roku 2022, pričom celý proces môže trvať až 30 rokov. Začiatkom tohto roka vládny výbor pripustil, že vodu je možné aj odpariť.



Vláda by mala rozhodnutie oficiálne oznámiť do konca októbra. Predchádzali mu roky polemiky o tom, ako sa najlepšie zbaviť odhadovaných 1,23 milióna ton odpadovej vody vrátane tej, ktorou bol reaktory chladené po tom, ako elektráreň v roku 2011 poškodilo obrovské cunami.



Japonská vláda musí konať, pretože v elektrárni sa už míňa priestor na skladovanie vody, kam sa počítajú aj dažďové zrážky a podzemná voda.



Plán vlády odsúdili environmentálni aktivisti, ako aj miestni rybári a poľnohospodári, ktorí sa obávajú, že spotrebitelia sa rybám a plodinám z tejto oblasti budú vyhýbať. Južná Kórea, ktorá už zakázala dovoz morských plodov z oblasti okolo elektrárne, tiež vyjadrila znepokojenie.



Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, jeden z nich, trícium, sa však existujúcimi technológiami nedá odstrániť. Tento rádioaktívny izotop vodíka je podľa odborníkov pre ľudí škodlivý iba vo veľmi vysokých dávkach. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu tvrdí, že správne prefiltrovanú vodu možno zriediť s morskou vodou a následne bezpečne vypustiť do oceánu.



Odpadovú vodu by pred vypustením zriedili ešte v elektrárni. Vypustiť všetku vodu by tak trvalo 30 rokov.



Spoločnosť TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje, skladuje filtrovanú vodu v tisíckach obrovských nádrží. Firma buduje viac nádrží, avšak do polovice roka 2022 bude ich kapacita naplnená.