Japonský premiér sa po obavách o svoje zdravie vrátil do práce

Tokio 19. augusta (TASR) – Japonský premiér Šinzó Abe v stredu oznámil, že je dva dni po absolvovaní lekárskej prehliadky pripravený vrátiť sa do práce, píše agentúra Reuters.



„Bol som na lekárskom vyšetrení, aby som sa uistil, že som zdravotne v dobrom stave, a teraz som pripravený vrátiť sa do práce a vykonávať funkciu najlepšie, ako viem," povedal novinárom po príchode do svojej kancelárie.



Premiéra prijali v pondelok do univerzitnej nemocnice v Tokiu, kde podľa japonských médií absolvoval bežné lekárske vyšetrenie.



Návšteva vzbudila obavy v súvislosti s Abeho zdravím. Išlo však len o súčasť pravidelnej zdravotnej prehliadky, akú predseda japonskej vlády zvyčajne absolvuje dvakrát do roka, vysvetľuje tlačová agentúra Kjódó.