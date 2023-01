Japonský premiér Kišida zvažuje návštevu Ukrajiny

Tokio 25. januára (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida v stredu povedal, že v reakcii na pozvanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zvažuje návštevu Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kišida však japonskému parlamentu povedal, že ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. "Zvážim to vo svetle rôznych okolností a podmienok," povedal.



Japonsko je tento rok predsedníckou krajinou skupiny G7, siedmich najvyspelejších krajín sveta. Tokio s nimi úzko spolupracuje pri prijímaní sankcií voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu. Japonsko takisto navýšilo podporu pre Kyjev a dokonca ponúka útočisko ľuďom, ktorí z tejto krajiny utekajú pred vojnou.



Kišida so Zelenským hovoril už niekoľkokrát, osobne sa však ešte nestreli. Ukrajinský prezident japonského premiéra pozval na návštevu počas telefonátu 6. januára. Išlo by od druhej svetovej vojny o prvú návštevu japonského premiéra vo vojnou postihnutej krajine.



Japonsko v máji v Hirošime organizuje summit G7 a jednou z hlavných tém by mal byť konflikt na Ukrajine.