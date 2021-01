Japonský premiér zvažuje vyhlásenie výnimočného stavu pre Tokio

Tokio 4. januára 2020 (TASR) – Japonský premiér Jošihide Suga v pondelok na pravidelnej novoročnej tlačovej konferencii uviedol, že zvažuje vyhlásenie výnimočného stavu v širšej metropolitnej oblasti Tokia v súvislosti s „veľmi závažnou" treťou vlnou epidémie nového koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Suga verí, že očkovanie proti koronavírusu sa v Japonsku začne koncom februára. Dodal pritom, že on sám bude medzi prvými, ktorí vakcináciu podstúpia.



Premiér tiež trvá na tom, že vláda sa bude aj naďalej usilovať o usporiadanie odložených letných olympijských hier. Hry preložené z roku 2020 v dôsledku koronavírusovej pandémie by sa mali v japonskej metropole začať 23. júla 2021. V riadnom termíne sa podľa Sugu budú konať aj paralympijské hry, ktorých začiatok je stanovený na 24. augusta 2021. „Hry budú dôkazom, že ľudstvo prekonalo vírus," vyhlásil.



Suga, ktorý sa funkcie ujal v septembri, čelí čoraz väčšiemu tlaku v dôsledku rekordného počtu nakazených. Guvernérka Tokia Juriko Koikeová vyzvala v sobotu spoločne s guvernérmi troch susedných prefektúr japonskú vládu, aby v týchto oblastiach vyhlásila výnimočný stav.



Vláda je však zdržanlivá v súvislosti s prijatím opatrení, ktoré by mohli ekonomiku vrátiť späť do recesie. Suga ale uviedol, že si uvedomuje, že je nevyhnutné prijať ráznejšie opatrenia. „Vláda zváži vyhlásenie výnimočného stavu," povedal s tým, že bude uprednostňovať opatrenia na zníženie rizika infekcie pri stolovaní.



Japonsko zaviedlo po prvý raz výnimočný stav na jar minulého roka, čo umožnilo guvernérom uzatvoriť podniky a ľuďom zostať doma.