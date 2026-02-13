< sekcia Zahraničie
Japonsko pri svojom pobreží zadržalo čínsku rybársku loď
Čínsky kapitán údajne vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska nereagoval na výzvy zastaviť. Podľa správ išlo o prvý prípad od roku 2022, keď Japonsko zadržalo čínsku rybársku loď.
Autor TASR
Tokio 13. februára (TASR) - Japonsko pri svojom pobreží zaistilo čínsku rybársku loď a zadržalo jej kapitána, informovali v piatok japonské médiá. K incidentu došlo pri pobreží prefektúry Nagasaki v čase napätých vzťahov medzi Japonskom a susednou Čínou. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Čínsky kapitán údajne vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska nereagoval na výzvy zastaviť. Podľa správ išlo o prvý prípad od roku 2022, keď Japonsko zadržalo čínsku rybársku loď.
Kapitána obvinili, že sa približne 170 kilometrov juhozápadne od ostrova Mešima snažil vyhnúť kontrole na palube, ktorú chcel vykonať japonský rybársky inšpektor. Japonský rybársky úrad vykonáva takéto kontroly s cieľom potlačiť nelegálny rybolov vo vodách v okolí tejto ostrovnej krajiny, píše DPA.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová nedávno uviedla, že napriek súčasným napätým vzťahom s Čínou má s touto krajinou v úmysle naďalej pokračovať v otvorenom dialógu.
Začiatkom novembra Takaičiová v japonskom parlamente povedala, že ozbrojené útoky Číny na Taiwan by mohli Japonsko podnietiť k tomu, aby tento ostrov vojensky podporilo. Na Taiwan si však nárokuje Čína, ktorá tento ostrov považuje za svoju odštiepeneckú provinciu a na vyjadrenia japonskej premiérky reagovala pobúrene.
