Japonsko protestovalo proti vyhosteniu svojho diplomata z Ruska

Tokio 27. septembra (TASR) - Japonsko v utorok vyjadrilo nesúhlas s krokmi Ruska, ktoré zadržalo pracovníka japonského konzulátu na základe obvinení zo špionáže. Japonsko tieto obvinenia odmietlo a v súvislosti s prípadom obvinilo ruské úrady z násilníckych metód vypočúvania. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AP.



Japonského diplomata zadržali 22. septembra. Pri vypočúvaní mal podľa japonského ministerstva zahraničných vecí zakryté oči a nemohol sa hýbať. Japonský rezort diplomacie si následne predvolal ruského veľvyslanca, aby podal oficiálny protest a požadoval oficiálne ospravedlnenie i opatrenia proti opakovaniu podobných postupov.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vo vyhlásení uviedlo, že japonský diplomat dostal 48 hodín na opustenie územia Ruska a bol označený za nežiadúcu osobu z dôvodu údajnej nezákonnej špionáže.



Generálny tajomník japonskej vlády Hirokazu Matsuno však tvrdenia Ruska o nezákonnej činnosti tohto diplomata označil za úplne neopodstatnené.



Zamestnanec japonského konzulátu bol už v Rusku prepustený z väzby a v stredu by sa mal vrátiť do vlasti, píše AFP.



Rusko oficiálne označuje Japonsko za "nepriateľskú" krajinu. Toto označenie používa aj pre Spojené štáty, Britániu, Austráliu a väčšinu štátov EÚ.



Moskva a Tokio navyše stále nepodpísali mierovú zmluvu, ktorá by medzi oboma krajinami oficiálne ukončila druhú svetovú vojnu. Na príčine je spor o štyri Kurilské ostrovy (japonské Severné teritóriá), ktoré vtedajší Sovietsky zväz anektoval v roku 1945.