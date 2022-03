Japonsko protestuje proti kroku Ruska prerušiť mierové rokovania

Tokio 22. marca (TASR) - Japonsko vyjadrilo v utorok "ostrý protest" v súvislosti s rozhodnutím Ruska zastaviť rokovania o mierovej dohode, ktorá by medzi oboma krajinami oficiálne ukončila druhú svetovú vojnu. Moskva svoj krok odôvodnila tvrdou reakciou Tokia na ruskú inváziu na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP.



"Najnovšia situácia je výsledkom agresie Ruska voči Ukrajine a pokus Ruska presunúť otázku do oblasti vzťahov medzi Japonskom a Ruskom je extrémne neopodstatnený a absolútne neprijateľný," povedal na pôde japonského parlamentu premiér Fumio Kišida.



Japonsko "vyjadruje ostrý protest" a odsudzuje Rusko za jeho kroky "jednostranne zmeniť status quo silou", dodal.



Japonsko a Rusko sa už roky pokúšajú dosiahnuť dohodu o mierovej zmluve, ktorú po skončení druhej svetovej vojny dosiaľ nepodpísali, pripomína AFP. Hlavným sporným bodom je štatút štyroch ostrovov obsadených Ruskom, na ktoré si nárokuje Tokio.



Rusko však v noci na pondelok oznámilo, že od rokovaní upustí, s odvolaním sa na "nemožnosť" pokračovať v rozhovoroch "s krajinou, ktorá zaujala otvorene nepriateľskú pozíciu a snaží sa poškodiť záujmy našej krajiny".



Moskva tiež uviedla, že ruší bezvízový režim pre Japoncov pri návšteve sporných ostrovov a odstupuje od rokovaní o spoločných ekonomických aktivitách na tamojších ostrovoch.



Japonsko postupovalo v súlade so spojencami zo skupiny G7 v uvalení prísnych sankcií v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktoré zasiahli ruské finančné inštitúcie a vedenie krajiny.



Japonský premiér uistil, že postoj Tokia v súvislosti s dosiahnutím mierovej dohody s Ruskom ohľadne sporných ostrovov sa nezmenil, píše AFP. "Invázia Ruska na Ukrajinu nám však v tejto otázke nezanechala nijaké vyhliadky," dodal.