Japonsko: Raketa odpálená KĽDR mohla potenciálne zasiahnuť územie USA

Tokio 18. decembra (TASR) — Raketa, v pondelok skúšobne odpálená Severnou Kórea, bola medzikontinentálnou balistickou strelou s potenciálnym doletom viac ako 15.000 kilometrov. V jej dosahu by tak bolo celé kontinentálne územie USA, povedal v pondelok Šingo Mijake parlamentný námestník japonského ministra obrany. Informovala o tom agentúra AFP.



Mijake uviedol, že raketa podľa všetkého prekonala vzdialenosť približne 1000 kilometrov, dosiahla výšku 6000 kilometrov a po 73 minútach dopadla do mora za hranicami japonskej výlučnej ekonomickej zóny.



Na základe tejto skutočnosti a ďalších parametrov sa Japonsko podľa neho domnieva, že išlo o medzikontinentálnu balistickú raketu. “Analyzujeme ešte ďalšie detaily," dodal Mijake.



Severná Kórea odpálila niekoľko hodín predtým aj raketu krátkeho doletu. Oba tieto kroky KĽDR dôrazne odsúdil japonský premiér Fumio Kišida, ktorý zvolal zasadanie národnej bezpečnostnej rady. Tieto kroky KĽDR podľa neho nielen jednoznačne porušili rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ale sú aj hrozbou pre mier a stabilitu v regióne.



Podobne reagoval aj úrad juhokórejského prezidenta.



Juhokórejská armáda uviedla, že severokórejská medzikontinentálna raketa bola odpálená o 08.24 h miestneho času (0.24 h SEČ) z hlavného mesta Pchjongjang alebo jeho okolia.



Juhokórejská armáda zaznamenala len niekoľko hodín predtým test severokórejskej rakety krátkeho doletu. Odpálená bola o 22.38 h miestneho času takisto z oblasti Pchjongjangu a po lete dlhom približne 570 kilometrov dopadla do Japonského mora. Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, ako v juhokórejskom prístavnom meste Pusan zakotvila americká ponorka s jadrovým pohonom USS Missouri.



Odpaľovaním rakiet Severná Kórea opakovane porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré tejto samozvanej jadrovej veľmoci zakazujú odpaľovať alebo testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu. Vzhľadom na zvýšené napätie v regióne sa USA a Južná Kórea v apríli dohodli na zintenzívnení vojenskej spolupráce, ktorá zahŕňa aj dočasné rozmiestnenie amerických strategických zbraňových systémov vrátane jadrových ponoriek.