Japonsko rozhodlo, že upieranie manželstva LGBTQ+ je protiústavné

Tokio 14. marca (TASR) - Súd v japonskom meste Sapporo vo štvrtok vyhlásil neuznávanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia za protiústavné. Potvrdil tým prelomový verdikt súdu nižšieho stupňa z roku 2021.



Aj keď aktivisti tento rozsudok privítali, upozornili, že historický krok v podobe legalizácie zväzkov osôb rovnakého pohlavia bude musieť prísť od úradov.



Agentúra AP pripomenula, že súd nemá právomoc zrušiť súčasný zákon o manželstve, ktorý sa vykladá tak, že manželstvo je výlučne zväzok medzi mužom a ženou.



Vládne úrady preto môžu aj naďalej odopierať stav manželstva párom rovnakého pohlavia, pokiaľ sa súčasný zákon nezreviduje tak, aby zahŕňal LGBTQ+ páry, alebo pokiaľ nebude prijatý nový zákon, ktorý umožňuje aj iné typy zväzkov.



Britská stanica BBC pripomenula, že Japonsko je v súčasnosti jedinou krajinou zoskupenia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7), ktorá úplne neuznáva páry rovnakého pohlavia ani im neponúka jasnú právnu ochranu.



BBC však súčasne poukazuje na to, že v Ázii to nie je nič výnimočné - Taiwan je totiž jediným miestom, ktoré umožňuje zväzky osôb rovnakého pohlavia.



Súd v Sappore však vo svojom rozhodnutí vyzýva vládu, aby vypracovala legislatívu, ktorá by zväzky ľudí rovnakého pohlavia umožňovala.



Nateraz viaceré samosprávy a prefektúry v Japonsku vydávajú osvedčenia o partnerstve osôb rovnakého pohlavia, ktoré síce poskytujú určité výhody, ale neponúkajú rovnaké právne uznanie.



Vláda premiéra Fumia Kišidu sa pritom v posledných rokoch dostala pod zvýšený tlak v tejto otázke, keďže podpora verejnosti pre tzv. dúhové manželstvá v krajine výrazne vzrástla. Prieskumy ukazujú, že ich podporuje až 70 percent populácie.



AP dodala, že súdy v Japonsku v rozhodnutiach v piatich podobných kauzách konštatovali, že politika upierania manželstiev osobám rovnakého pohlavia je buď protiústavná, alebo takmer protiústavná. Na rozdiel od rozsudku zo Sappora však žiadny z týchto nižších súdov neoznačil existujúci zákon o manželstve za protiústavný.