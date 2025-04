Japonsko: Rutte hovoril o obavách z Číny

Tokio 8. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyjadril v utorok znepokojenie nad rozširovaním ozbrojených síl Číny a jej vojenskými cvičeniami pri Taiwane. Počas návštevy Japonska vyzval členov Severoatlantickej aliancie a spriatelené krajiny, aby spolupracovali a zachovali otvorené námorné cesty v regióne. Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.



„Čína podporuje aktivity Ruska. Čína rýchlym tempom buduje svoje ozbrojené sily vrátane námorných síl,“ povedal Rutte novinárom v závere návštevy vojenského prístavu v japonskej Jokosuke neďaleko Tokia. „Nemôžeme byť naivní a naozaj musíme spolupracovať, hodnotiť, čo sa deje,“ dodal.



NATO je podľa svojho šéfa znepokojené vojenskými cvičeniami Číny v okolí Taiwanu, ktoré veľmi pozorne sleduje. „Nebuďme naivní, pokiaľ ide o Čínu. Budovanie jej ozbrojených síl a investície do jej obranného priemyslu... sú ohromujúce," povedal pre noviny Japan Times.



Japonsko posilňuje vzťahy v oblasti obrany so Spojenými štátmi, no tiež inými krajinami v indo-tichomorskom regióne a Európe. Podľa Tokia je vojna Ruska na Ukrajine dôkazom, že bezpečnostné riziká v Európe a Ázii nemožno od seba oddeliť. Japonsko a EÚ vlani v novembri oznámili nové bezpečnostné a obranné partnerstvo.



NATO v uplynulých rokoch tiež rozšírilo svoje vzťahy s Japonskom, Južnou Kóreou, Austráliou a Novým Zélandom (skupina IP4), ktorých predstavitelia sa zúčastnili na ministerských zasadnutiach a summitoch Aliancie.



Rutte uviedol, že USA si želajú väčšiu angažovanosť členov NATO v Indo-Pacifiku. Privítal nedávnu cestu amerického ministra obrany Petea Hegsetha do Japonska, ktorá bola zameraná na potvrdenie spojenectva s Tokiom a prítomnosti v regióne, a poukázal na to, že Japonsko je jediným členom skupiny G7, ktorý nie je v NATO.



Rutte navštívil Japonsko prvýkrát od nástupu do funkcie v októbri 2025. Na programe má v utorok ešte rokovania s ministrom obrany Genom Nakatanim a v stredu sa stretne s premiérom Šigeru Išibom. Ten sa vyslovuje za to, aby v Ázii vzniklo bezpečnostné spojenectvo podobné NATO.