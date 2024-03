Japonsko sa chystá obnoviť financovanie UNRWA

Tokio 29. marca (TASR) - Japonsko sa pripravuje na obnovenie financovania Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA), ktorá je zodpovedná za koordináciu takmer všetkej humanitárnej pomoci pre obyvateľov vojnou zmietaného Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP.



Japonsko bolo kedysi šiestym najväčším prispievateľom do UNRWA. Po tom, čo Izrael túto agentúru v januári obvinil, že sa jej 12 zamestnancov v Pásme Gazy zapojilo do útokov militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, sa Japonsko pridalo k ostatným štátom, ktoré pozastavili jej financovanie. UNRWA naprieč palestínskymi územiami, Sýriou, Jordánskom a Libanonom zamestnáva približne 30.000 ľudí.



Japonská ministerka zahraničných vecí Jóko Kamikawaová sa vo štvrtok stretla s riaditeľom UNRWA Phillippem Lazzarinim v Tokiu, kde diskutovali o opatreniach, ktoré agentúra OSN podnikla na posilnenie riadenia a transparentnosti.



"Japonsko a UNRWA potvrdili, že urýchlia konečnú koordináciu potrebného úsilia na obnovenie japonského finančného príspevku," uvádza sa vo vyhlásení japonskej diplomacie. Podľa správ japonských médií sa očakáva, že k obnoveniu financovania dôjde v prvej polovici apríla.



V dôsledku náhleho pozastavenia poskytovania finančných prostriedkov sa vyskytli obavy, že UNRWA nebude môcť dodávať potrebnú pomoc do Pásma Gazy, kde OSN varovala pred hroziacim hladomorom. Financovanie v marci obnovili Austrália, Kanada aj Švédsko.



Podľa Lazzariniho má UNRWA dostatok prostriedkov na to, aby fungovala aspoň do konca mája. Šéfka japonskej diplomacie vo štvrtok zdôraznila, že je dôležité zaistiť transparentnosť a sledovateľnosť finančných tokov, ako aj nestrannosť zamestnancov tejto agentúry.



V reakcii na izraelské obvinenia OSN spustila vnútorné aj nezávislé vyšetrovanie UNRWA, avšak zároveň upozornila, že Izrael svoje tvrdenia voči jej zamestnancom nepodložil žiadnymi dôkazmi.