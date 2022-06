Japonsko sa koncom júna prvýkrát zúčastní na summite NATO

Tokio 15. júna (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida v stredu oznámil, že sa koncom júna zúčastní na summite NATO v Madride. Kišida tak bude prvým japonským lídrom na stretnutí Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Summit sa uskutoční 28. - 30. júna a pre 30-člennú obrannú Alianciu je vzhľadom na vojnu na Ukrajine veľmi dôležitý. Do Madridu vyšlú svoje delegácie aj Fínsko a Švédsko, ktoré nedávno podali oficiálne žiadosti o vstup do Aliancie. Na summite bude aj nový juhokórejský prezident Jun Sok-jol.



Japonsko je kľúčovým spojencom Spojených štátov, avšak nie je členom NATO. Spolu so západnými spojencami poslalo Ukrajine dodávky obrannej pomoci a uvalilo na Rusko tvrdé sankcie.



"Diplomatické schopnosti Japonska prechádzajú skúškou, keďže sme jedinou ázijskou krajinu v G7," uviedol Kišida pre novinárov.



Samotný Kišida upozornil, že sa stane prvým japonským premiérom, ktorý sa zúčastní na summite NATO, pričom dodal, že plánuje vyzdvihnúť spojitosť medzi bezpečnostnými obavami v Európe a v Ázii.



"Sám cítim naliehavosť v tomto smere. To, čo sa deje dnes na Ukrajine, sa môže zajtra stať vo východnej Ázii," uviedol Kišida.